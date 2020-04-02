И.о. гендиректора «Лисичанскугля» вручили протокол об административном правонарушении

02 апреля 2020, 16:38

Очередному чиновнику на Луганщине вручили протокол об административном правонарушении.

Об этом сообщил представитель офиса Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Фейсбук.

«По поручению Уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека Людмилы Денисовой продолжаем осуществлять парламентский контроль за соблюдением прав граждан на доступ к публичной информации в Луганской и Донецкой областях.

Сотрудниками представительства Офис Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях (Александр Дворник и Ольга Никитина) за нарушение требований законодательства в части доступа к публичной информации, был составлен и вручен протокол об административном правонарушении согласно ст. 212-3 КУоАП на и.о. Генерального директора ПАО «Лисичанскуголь» И.В. Малышевского.

Протокол об административных правонарушениях будет направлен в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения», - сообщил Павел Лисянский.