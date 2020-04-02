В Минздраве объяснили, почему всех обяжут носить маски

02 апреля 2020, 12:59

Министерство здравоохранения настаивает, чтобы люди не заходили в общественные места (магазины, аптеки и т.п.) без масок, поскольку на нынешнем этапе всех рассматривают, как потенциально инфицированных.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 марта, сообщает hromadske.

«Мы понимаем, что маска не защищает человека. Но когда есть маска, то выделение биологического материала, которое может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метров, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров», — отметил он.

«Поэтому в случае несоблюдения социальной изоляции, маска на лице человека, который еще возможно без симптомов, но может быть инфицированным, снижает риски заражения других. Поэтому мы призываем всех носить маски», — пояснил Ляшко.

Он добавил, что респираторы с клапанами выдоха, в отличие от масок, могу защищать только тех, кто такие респираторы носит, а не людей вокруг.

«Клапан выдоха позволяет выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни», — уточнил санитарный врач.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля.