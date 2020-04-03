В Луганской области произошло ДТП при участии пограничника, двое погибших

05 апреля 2020, 17:22

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии инспектора пограничной службы, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

По данным силовиков, авария произошла около часа ночи 5 апреля в пгт. Марковка.

"Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.