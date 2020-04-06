06 апреля 2020, 10:06 В Украине от COVID-19 умерли уже 38 человек По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 75 случаев; Волынская область - 24 случая; Днепропетровская область - 14 случаев; Донецкая область - 9 случаев; Житомирская область - 11 случаев; Закарпатская область - 35 случаев; Запорожская область - 41 случай; Ивано-Франковская область - 116 случаев; Кировоградская область - 41 случай; Киев - 234 случая; Киевская область - 91 случай; Львовская область - 27 случаев; Луганская область - 3 случая; Одесская область - 27 случаев; Полтавская область - 11 случаев; Ривненская область - 39 случаев; Сумская область - 51 случай; Тернопольская область - 160 случаев; Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 10 случаев; Хмельницкая область - 10 случаев; Черновицкая область - 220 случаев; Черкасская область - 62 случая; Черниговская область - 7 случаев. Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19. Твитнуть Загрузка... Загрузка...