До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 1,5 млрд грн податків і зборів

06 апреля 2020, 11:59

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-березні 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 1 млрд 470 млн гривень. Це на 99,6 млн грн більше ніж у січні-березні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 657,1 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 19,5 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 262 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 276 млн грн податку на додану вартість; 48,9 млн грн податку на прибуток підприємств; 5,8 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 806,7 млн гривень.