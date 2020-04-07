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Общественное мнение
Политика
07 апреля 2020, 17:36

Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение на 19,7 млрд гривен. Об этом он написал в своем Telegram.

Шмыгаль надеется, что парламент как можно быстрее соберется и поддержит предложения правительства.

"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - написал глава Кабмина.

В частности, расходы на пенсионное обеспечение составляли 172,6 млрд гривен, а сейчас предлагается предусмотреть 192,3 млрд гривен.

При этом были сокращены расходы на ремонт и строительство дорог - стало 70,8 млрд гривен, а было - 71,9 млрд гривен и на Министерство развития экономики - было 18,1 млрд гривен, а стало - 17,2 млрд гривен.

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