Стало известно для кого создадут временные больницы

07 апреля 2020, 18:00

Минздрав планирует создать временные больницы для тех, у кого будет легкое течение болезни COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас работают над приказом, который должен утвердить все необходимые требования для таких госпиталей, пишет Лига.

"Наша цель и наше предложение - это разворачивать такие госпитали для тех, кто будет легкое течение болезни, но не иметь возможности самоизолироваться дома по определенным причинам", - объяснил Ляшко.

Он считает, что это позволит более качественно следить за больными коронавирусом, а в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения, где будет возможность проводить реанимационные мероприятия.