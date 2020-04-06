Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 813 млн гривень

07 апреля 2020, 11:52

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-березня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 813,2 млн гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 80 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 595,4 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 78,6 млн гривень. Єдиного податку надійшло 103,6 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 13,1 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.