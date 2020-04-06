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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
07 апреля 2020, 12:45

В ВСУ – первая смерть от коронавируса

На 07:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2, из них 1 летальный, сообщает пресс-служба Генштаба.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 18 человек.

Уточняется, что умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20 марта 2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27 марта состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ города Надворная, 30 марта переведена в реанимационное отделение, 6 апреля в 6:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером в тот же день.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

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