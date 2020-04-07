Платники Луганської області отримали майже 28,5 тисяч адміністративних послуг у Центрах обслуговування

08 апреля 2020, 10:57

В Головному управління ДПС у Луганській області повідомили, що органами ДПС Луганщини у січні-березні 2020 року платникам надано 28 тис. 432 адміністративні послуги.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 10 тис. 881 картку), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 8 тис. 894 довідки), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 1 тис. 546 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 1 тис. 63 книги), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 477 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 1 тис. 430 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 726 довідок).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги»

У зв’язку з обмежувальними заходами, прийнятими Урядом України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” та запровадженням карантину Головне управління ДПС у Луганській області рекомендує платникам податків зайвий раз не відвідувати податкову та максимально використовувати електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет.