Что влияет на оценку автомобиля?

09 апреля 2020, 13:58

Прощаться никогда не бывает легко, даже если вы прощаетесь с машиной. В конце концов, вы и ваша машина пережили многое вместе.

Когда наступит время обновления, у вас появятся некоторые вопросы:

1. Сколько стоит моя машина?

2. Что я могу сделать, чтобы у меня была высокая оценка автомобиля для продажи?

3. Есть ли ошибки, которые снижают стоимость моего автомобиля?

Ниже приведены 5 факторов, которые влияют на стоимость обмена автомобиля, а также то, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль имел более высокую оценку стоимости.

Пробег и техническое обслуживание

Пробег имеет большое значение. Среднестатистический человек проезжает на своем автомобиле от 12 000 до 15 000 км за год. Если вы долго ездите и превышаете этот средний показатель, велика вероятность того, что автомобиль имеет механические дефекты. Если с вами этого не произошло, это не означает, что ваш автомобиль не является бомбой замедленного действия.

Регулярное техническое обслуживание необходимо не только для обеспечения надежности сейчас, но и для увеличения стоимости при перепродаже в будущем. Соблюдайте рекомендованный производителем график технического обслуживания, включая замену масла и фильтра. Обязательно ведите все записи о техническом обслуживании, независимо от того, насколько они незначительны, и имейте их под рукой при продаже автомобиля, чтобы показать, насколько хорошо вы позаботились о нем с течением времени.

Имейте в виду, что ремонт не обеспечивает отличную окупаемость инвестиций, особенно если ваш автомобиль попал в серьезную аварию. Потратив 30 000 грн. на ремонт, стоимость автомобиля уменьшится в два раза от этой цены (на 15 000 грн.).

Оцените выбор вариантов

Покупатели транспортных средств заинтересованы в вариантах, которые облегчают их жизнь и обеспечивают безопасность и комфорт. При покупке нового автомобиля, рассмотрите варианты, которые можно будет перепродать по хорошей стоимости.

Покупатели хотят:

- автоматическая коробка передач;

- электрические стеклоподъемники;

- электрические замки;

- антиблокировочная система тормозов;

- круиз-контроль;

- дистанционный запуск;

- кожаные сиденья (если позаботятся о них);

- развлекательные системы;

- навигационные системы.

Автоматическая коробка передач хорошо окупается, когда дело доходит до продажи автомобиля. Автоматические замки и окна также могут иметь большое значение для увеличения продаж. В 2020 году уже мало кто хочет открывать окна вручную.

В надежде сохранить стоимость перепродажи транспортных средств следует избегать огромных затрат на дополнительные аксессуары. Набор 22-дюймовых хромированных дисков или дорогая стереосистема для вторичного рынка может показаться хорошим предложением, но вы не вернете свои деньги.

Еще одна вещь, которая может повлиять на стоимость при перепродаже, - это цвет вашего автомобиля. Нейтральные цвета, такие как черный, белый и серебристый, никогда не выйдут из моды и автомобили этих цветов будут востребованы всегда.