Что влияет на оценку автомобиля?

Прощаться никогда не бывает легко, даже если вы прощаетесь с машиной. В конце концов, вы и ваша машина пережили многое вместе.
Когда наступит время обновления, у вас появятся некоторые вопросы:
1. Сколько стоит моя машина?
2. Что я могу сделать, чтобы у меня была высокая оценка автомобиля для продажи?
3. Есть ли ошибки, которые снижают стоимость моего автомобиля?
Ниже приведены 5 факторов, которые влияют на стоимость обмена автомобиля, а также то, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль имел более высокую оценку стоимости.
Пробег и техническое обслуживание
Пробег имеет большое значение. Среднестатистический человек проезжает на своем автомобиле от 12 000 до 15 000 км за год. Если вы долго ездите и превышаете этот средний показатель, велика вероятность того, что автомобиль имеет механические дефекты. Если с вами этого не произошло, это не означает, что ваш автомобиль не является бомбой замедленного действия.
Регулярное техническое обслуживание необходимо не только для обеспечения надежности сейчас, но и для увеличения стоимости при перепродаже в будущем. Соблюдайте рекомендованный производителем график технического обслуживания, включая замену масла и фильтра. Обязательно ведите все записи о техническом обслуживании, независимо от того, насколько они незначительны, и имейте их под рукой при продаже автомобиля, чтобы показать, насколько хорошо вы позаботились о нем с течением времени.
Имейте в виду, что ремонт не обеспечивает отличную окупаемость инвестиций, особенно если ваш автомобиль попал в серьезную аварию. Потратив 30 000 грн. на ремонт, стоимость автомобиля уменьшится в два раза от этой цены (на 15 000 грн.).
Оцените выбор вариантов
Покупатели транспортных средств заинтересованы в вариантах, которые облегчают их жизнь и обеспечивают безопасность и комфорт. При покупке нового автомобиля, рассмотрите варианты, которые можно будет перепродать по хорошей стоимости.
Покупатели хотят:
- автоматическая коробка передач;
- электрические стеклоподъемники;
- электрические замки;
- антиблокировочная система тормозов;
- круиз-контроль;
- дистанционный запуск;
- кожаные сиденья (если позаботятся о них);
- развлекательные системы;
- навигационные системы.
Автоматическая коробка передач хорошо окупается, когда дело доходит до продажи автомобиля. Автоматические замки и окна также могут иметь большое значение для увеличения продаж. В 2020 году уже мало кто хочет открывать окна вручную.
В надежде сохранить стоимость перепродажи транспортных средств следует избегать огромных затрат на дополнительные аксессуары. Набор 22-дюймовых хромированных дисков или дорогая стереосистема для вторичного рынка может показаться хорошим предложением, но вы не вернете свои деньги.
Еще одна вещь, которая может повлиять на стоимость при перепродаже, - это цвет вашего автомобиля. Нейтральные цвета, такие как черный, белый и серебристый, никогда не выйдут из моды и автомобили этих цветов будут востребованы всегда.