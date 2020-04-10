На нарушителей карантина выписали 4 тысячи протоколов

10 апреля 2020, 12:14

По состоянию на 10 апреля на нарушителей карантина в Украине выписали 4 тысячи административных протоколов. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, правоохранители постоянно занимаются превентивной работой и разъясняют важность соблюдения карантина.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то же время во Франции оштрафованы около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000. Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться - это карантин и ограничения социальных контактов", - заявил Геращенко.

Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.

"Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому есть снижение числа конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам - удержать уровень преступности под контролем", - добавил Геращенко.