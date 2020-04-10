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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
10 апреля 2020, 18:15

Полицейские Луганской области оказывают помощь пожилым людям

Полиция Луганщины помогает пожилым людям. Подробности в сюжете.

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