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Пятница, 10 апреля 2020
18:15
Полицейские Луганской области оказывают помощь пожилым людям
18:00
СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года
17:48
Луганской области дали 31 миллион для выплаты разовой денежной помощи ветеранам к 5 мая
17:35
Еще у троих военнослужащих подтвердили коронавирус
17:10
Украина вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля
16:58
В Сумской области ребенок подхватил коронавирус на детской площадке
16:02
ОАЭ отправит Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом - Кулеба
15:46
Кабмин с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт угля
14:46
Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новозвановки
13:30
В Днепре больница приняла двух тяжелобольных коронавирусом
13:12
Украина хочет получить кредит Всемирного банка на соцвыплаты во время карантина
12:32
За сутки в Украине заразились коронавирусом 311 человек
12:14
На нарушителей карантина выписали 4 тысячи протоколов
11:46
Медучреждения Луганщины получили 30 000 экспресс-тестов
11:42
С сегодняшнего дня в Украине будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией
11:24
На Старобельщине разбили памятник батальону «Айдар»
11:18
Журналистов телеканала ИРТА не допустили на сессию Рубежанского горсовета
11:14
В Северодонецке женщина спасла своего ребенка от неадекватной прохожей
11:10
Горсовет выделил помощь медикам Лисичанска
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Луганщина перерахувала понад 57 млн гривень військового збору
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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
10 апреля 2020, 18:15
Полицейские Луганской области оказывают помощь пожилым людям
Полиция Луганщины помогает пожилым людям. Подробности в сюжете.
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