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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
14 апреля 2020, 18:08

На автодороге, соединяющей Северодонецк и Станицу начался долгожданный ремонт

Большая стройка продолжается. На автодороге, соединяющей Северодонецк и Станицу начался долгожданный ремонт. Сегодня глава области посетил прифронтовой населенный пункт и проинспектировал ход работ. Подробности далее.

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