Большая стройка продолжается. На автодороге, соединяющей Северодонецк и Станицу начался долгожданный ремонт. Сегодня глава области посетил прифронтовой населенный пункт и проинспектировал ход работ. Подробности далее.
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14 апреля 2020, 18:08
На автодороге, соединяющей Северодонецк и Станицу начался долгожданный ремонт
Большая стройка продолжается. На автодороге, соединяющей Северодонецк и Станицу начался долгожданный ремонт. Сегодня глава области посетил прифронтовой населенный пункт и проинспектировал ход работ. Подробности далее.
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