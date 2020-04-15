На Луганщине объявили в розыск боевиков, похитивших четверых северодончан

15 апреля 2020, 16:44

Полицией Луганщины в суд направлено обвинительное заключение по фактам похищения людей и принуждения к обустройству блокпостов участниками незаконного вооруженного формирования, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Правоохранителями установлено, что трое участников преступной группировки в составе одного из подразделений НВФ под предлогом нарушения гражданами так называемого «комендантского часа», применяя физическое насилие и угрожая оружием, в течение мая-июля 2014 года похитили четырех жителей к тому времени оккупированного Северодонецка.

Деятельность преступной группы была остановлена 24 июля 2014 года после освобождения Северодонецка подразделениями Вооруженных Сил Украины от незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ.

На данный момент обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в суд. Следственные действия продолжались под процессуальным руководством прокуратуры области. Все участники организованной преступной группы объявлены в розыск.