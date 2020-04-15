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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
16 апреля 2020, 18:00

ЕС выделил еще 13 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе

Европейский союз выделил еще 13 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что принято решение выделить 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых категорий людей, которые пострадали от военных действий.

"Европейский союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие как здравоохранение и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей по обе стороны линии соприкосновения", - заявил комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Средства будут направлены на ремонт разрушенных школ и больниц, а также на обеспечение основных потребностей, таких как образование и водоснабжение. ЕС также призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к оккупированным районам Донбасса.

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