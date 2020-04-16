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Общественное мнение
Общество
17 апреля 2020, 10:19

В Харькове душевнобольной с COVID-19 сбежал из больницы

Из харьковской больницы сбежал душевнобольной пациент с COVID-19, сообщает пресс-служба облполиции.

16 апреля в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из медицинского учреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.

Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу.

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