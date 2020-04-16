Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию

17 апреля 2020, 13:27

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для "помощи в борьбе с коронавирусом". Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщении.