На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО за перший квартал поточного року склала майже 1,2 млрд гривень

21 апреля 2020, 11:33

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – березень 2020 року проведено 47 фактичних перевірок та прийнято участь у 3 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 318 тис. грн штрафів.

В регіоні на сьогоднішній день зареєстровано 2 тис. 838 реєстраторів розрахункових операцій.

Загальна сума виторгу із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій за січень - березень склала 1 млрд 165 млн 254 тис. гривень, у т. ч. за березень – 397 млн гривень.