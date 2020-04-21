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Общественное мнение
Общество
22 апреля 2020, 11:06

В Германии выздоровели от COVID-19 почти 100 тыс. человек

В Германии от коронавируса вылечились около 100 тыс. человек. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 4 200 человек, в общем это число составляет около 99 400 человек. Кроме того, за последние 24 часа лабораторно подтвердили вирус у 2 237 больных. Сейчас в стране число инфицированных коронавирусом достигло 145 694.

Также в Германии зафиксировали 4 900 смертей от COVID-19, из которых 281 человек умер за минувшие сутки.

Напомним, сенат немецкой столицы Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок в общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавируса.

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