Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

23 апреля 2020, 09:02

В апреле 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года, сообщает пресс-служба НАК.

Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель «Нафтогаз», как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа оператору ГТС Украины.

Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам.

Таким образом, оптовая цена в апреле установлена на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17.

В общем, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

«Снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и в связи с уменьшением отпускной цены «Нафтогаза». В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», - отметил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев