Кабмин изменил условия обязательной обсервации

23 апреля 2020, 15:02

В связи с запуском в действие электронного сервиса «Действуй дома» Кабинет министров изменил условия обязательной обсервации (изоляции) определенной категории лиц в рамках карантинных мероприятий по предотвращению распространения эпидемии CОVID-19.

Об этом говорится в постановлении № 291 от 22 апреля 2020 года «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины», которым вносятся изменения в правительственное постановление № 211 от 11 марта «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», пишет Укринформ.

«Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома» Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции) в случаях, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего пункта», - говорится в изменениях к мартовскому постановлению.

Таким образом, при условии согласия на самоизоляцию с использованием сервиса «Действуй дома» не подлежат обсервации (изоляции):

лица, осуществляющие пересечение государственной границы (кроме лиц, являющихся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они были в контакте с лицом, больным COVID-19);

лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, если нет оснований считать, что они были в контакте с лицом, больным COVID-19).

Также этими изменениями Кабмин сделало исключение для лиц, достигших 60-летнего возраста.

«Установить, что обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат: лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции (кроме лиц, подлежащих самоизоляции исключительно в связи с достижением 60-летнего возраста)», - говорится в измененном варианте постановления.

Ранее Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации обеспечить функционирование электронного сервиса «Действуй дома», в частности информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, которая является частью сервиса. Разработка такого сервиса должна быть завершена до 5 апреля 2020 года.