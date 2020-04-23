Так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР" ввело ограничение на пребывание жителей на территориях, которые примыкают к границе с РФ.
Через свои информресурсы "МГБ" заявляет, что режим установлен на полосе местности, которая не превышает пяти километров.
В районе, где действует "особый пограничный режим" действуют некоторые ограничения для граждан:
— въезд в пограничную зону, пребывание граждан, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, выдаваемым "службой пограничной охраны МГБ";
— производство работ в полосе местности с пограничным режимом разрешается при наличии разрешений, выдаваемых "СПО";
— введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница.
Нарушителям режима "грозит уголовная и административная отвественность".