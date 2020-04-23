Жители села на Донетчине оказались в изоляции из-за карантина

23 апреля 2020, 09:36

В Донецкой области около 150 мирных жителей, проживающих в селе Старомарьевка Волновахского района, оказались в полной изоляции. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Данное село находится в «серой зоне», на линии разграничения. «Административно» оно является неподконтрольной Украине территорией, но Старомарьевка соседствует с селом Гранитное, которое уже – подконтрольная территория. И жители этих сел все эти годы пользовались инфраструктурой сообща. Но так как «административно» между селами проходит линия разграничения, то из-за карантина ее пересекать запрещено.

В результате, сейчас у старомарьевцев нет доступа к продуктовым магазинам, банковским услугам, почте, медицинским учреждениям, аптеке, службе «скорой помощи» и школе. «А два социальных работника миссии "Пролиска", ухаживающие за лежачими и маломобильными пожилыми людьми, заблокированы в населенном пункте без возможности выйти в магазин за вещами первой необходимости для своих подопечных», – добавил Каплин.

В связи с карантинными мерами запрещен проход по пешеходному мостику через реку Кальмиус, который соединяет село Старомарьевка с селом Гранитное. А именно в Гранитном находятся ближайшие для жителей Старомарьевки продуктовые магазины и медицинские учреждения.

По словам Калинина, запрет был введен 18 апреля приказом оперативного командования «Схід» Вооруженных сил Украины с целью «…недопущения распространения коронавирусной инфекции с не подконтрольной правительству Украины территории».

Кроме того, за две недели до этого представители боевиков «ДНР» закрыли на проезд блокпост между Старомарьевкой и неподконтрольным Украине поселком городского типа Бойковское (бывшее Тельманово) с целью «…недопущения распространения коронавирусной инфекции с подконтрольной Украине территории».

«Таким образом, жители населенного пункта на данный момент находятся в полной изоляции», – констатирует Каплин.

«Гуманитарная миссия "Пролиска" выражает свою обеспокоенность по данному поводу и призывает пересмотреть введенные меры, разблокировав доступ мирных жителей Старомарьевки, включая социальных работников "Пролиски", на подконтрольную правительству Украины территорию», – резюмировал он.