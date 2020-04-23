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Общественное мнение
Общество
24 апреля 2020, 14:00

В Киеве за сутки заразилось 9 священнослужителей

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили коронавирус у 63 человек, среди которых 9 священнослужителей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как он сообщил, у 9 священнослужителей столицы подтвердили коронавирус, а именно: 5 случаев заболевания выявлено в Киево-Печерской Лавре, три в Покровском Голосеевском монастыре и еще один в женском монастыре Святого Пантелеймона.

Также он добавил, что сейчас на карантин закрыты три монастыря: Киево-Печерская Лавра, Ионинский монастырь и Покровский Голосеевский монастырь.

Кроме того, среди 53 пациентов, у которых было обнаружено коронавирусную инфекцию, 20 человек госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением медиков.

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