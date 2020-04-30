СБУ разоблачила интернет-агитаторов, которые призывали к протестам на майские

30 апреля 2020, 16:44

Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина.

Об этом сообщает 30 апреля пресс-центр СБУ.

«Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями Российской Федерации. По замыслу кураторов, распространения фейковых информации должны было обострить социально-политическую обстановку в государстве благодаря подстрекательству населения к массовым беспорядкам», - говорится в сообщении.

Киберспециалисты спецслужбы обнаружили и деанонимизировали фейковые аккаунты, которые использовали для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента, который распространяли интернет-агитаторы, зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мер. Количество тенденциозных публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников.

Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.

Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленниами.

Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, относительно других проходят процессуальные действия.

Продолжаются мероприятия по разоблачению и документированию других источников распространения запрещенных законодательством материалов.