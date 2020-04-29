Карантинні нововведення: чи можуть змінюватися у 2020 році розміри фіксованих ставок єдиного податку для платників першої та другої груп?

30 апреля 2020, 10:33

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що пункт 52-6, який Законом № 540 внесено до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, надає органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого раніше рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.

У 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, прийняті відповідно до п. 52-6 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішень) статті 12 Податкового кодексу України Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частина 3 статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання (пункт 52-7 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Це означає, що місцевим органам влади у порядку виключення надано можливість затверджувати зазначені рішення щодо зменшення розмірів фіксованих ставок єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої груп у 2020 році за більш швидкою процедурою, без дотримання загальних термінів та регуляторних процедур, визначених законодавством.