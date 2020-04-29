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Общественное мнение
Экономика
30 апреля 2020, 11:54

В Україні з 1 травня відкриються близько 900 продовольчих ринків

Ринки будуть працювати за умови дотриманням всіх санітарних вимог.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко на засіданні уряду в середу, 29 квітня.

“Будуть додаткові елементи контролю - участь двох інспекторів Держпродпотребслужби на кожному з таких ринків. Всього ринків в Україні відкривається 872, тих, що можуть відкритися при дотриманні норм”, - сказав Петрашко.

Як зазначив міністр, для роботи ринків буде налагоджена комунікація між інспекторами і владою на місцях.

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