Місцеві бюджети Луганщини отримали 3,4 млн гривень від ліцензування алкоголю та тютюну

05 мая 2020, 12:53

За січень-квітень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 3,4 млн гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше травня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1223 суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-квітні 2020 року видано 1142 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні-квітні призупинено дію 11 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 198 ліцензій, з яких 11 – за порушення законодавства в частини продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.