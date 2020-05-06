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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
07 мая 2020, 13:12

«Произвол» полицейских в Рубежном: подробности

Непрерывное видео с бодикамер копов в отличии от вырванных из контекста обрывков записей блогеров, активистов или просто прохожих дает возможность четкого понимания и видения ситуации. Проанализирован очередной так называемый произвол полицейских.

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