Непрерывное видео с бодикамер копов в отличии от вырванных из контекста обрывков записей блогеров, активистов или просто прохожих дает возможность четкого понимания и видения ситуации. Проанализирован очередной так называемый произвол полицейских.
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07 мая 2020, 13:12
«Произвол» полицейских в Рубежном: подробности
Непрерывное видео с бодикамер копов в отличии от вырванных из контекста обрывков записей блогеров, активистов или просто прохожих дает возможность четкого понимания и видения ситуации. Проанализирован очередной так называемый произвол полицейских.
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