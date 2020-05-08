Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
08 мая 2020, 09:40

Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина

На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление правительства об ослаблении карантина, сообщили в пресс-службе КМУ.

В частности, будет разрешена работа парикмахерских, летних площадок заведений общественного питания, посещение парков.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 343 от 4 мая. На следующей неделе, в частности, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Постановление вступает в силу 11 мая

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: