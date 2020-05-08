08 мая 2020, 09:40 Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление правительства об ослаблении карантина, сообщили в пресс-службе КМУ. В частности, будет разрешена работа парикмахерских, летних площадок заведений общественного питания, посещение парков. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 343 от 4 мая. На следующей неделе, в частности, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Постановление вступает в силу 11 мая Твитнуть Загрузка... Загрузка...