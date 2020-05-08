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Общественное мнение
Политика
08 мая 2020, 12:03

Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности

Новый глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Об этом он сказал в эфире "Сніданка с 1+1".

Он заявляет, что на первом этапе нужно "забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек".

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связан с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода", - заявил он.

Также Саакашвили считает, что медицинскую систему полностью нужно менять, ибо "попытки частично менять ничего не приносят".

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