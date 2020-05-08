В Украине сегодня заработали сервисные центры МВД

12 мая 2020, 10:36

С сегодняшнего дня, 12 мая, на фоне ослабления карантина начали свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

В МВД призывают граждан записываться на прием с помощью системы "Электронная очередь".

"Действительно, с сегодняшнего дня после двухмесячного перерыва начинают свою работу сервисные центры МВД. У нас накопились сотни тысяч регистраций автомобилей, которые откладывались гражданами из-за карантина... Мы призвали граждан Украины не приходить в один день перерегистрировать собственное авто. Мы запустили вчера систему "Электронная очередь", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее в МВД анонсировали, что с 12 мая начнут свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел.