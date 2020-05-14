Зеленский: Надо открывать непродовольственные рынки

14 мая 2020, 15:40

Непродовольственные рынки надо открывать при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», - заявил Зеленский.