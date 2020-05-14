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Общественное мнение
Общество / Региональные
14 мая 2020, 16:42

Красный Крест направил почти 80 тонн гумпомощи жителям оккупированного Донбасса

Международный Комитет Красного Креста направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Чтобы помочь гражданам, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадали от агрессии РФ, представители Международного Комитета Красного Креста направили им гуманитарный груз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня четыре грузовика с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ «Новотроицкое».

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