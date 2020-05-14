Красный Крест направил почти 80 тонн гумпомощи жителям оккупированного Донбасса

14 мая 2020, 16:42

Международный Комитет Красного Креста направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Чтобы помочь гражданам, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадали от агрессии РФ, представители Международного Комитета Красного Креста направили им гуманитарный груз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня четыре грузовика с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ «Новотроицкое».