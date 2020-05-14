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Общественное мнение
Власть
14 мая 2020, 17:38

Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.

Соответствующее распоряжение № 519-р опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе ", - говорится в документе.

Другим распоряжением № 522-р Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке Председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей руководителя агентства на заместителя Председателя Госрезерва Никиту Барабаша.

Как известно, Погорелый был назначен на должность в ноябре 2019 года.

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