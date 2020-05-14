14 мая 2020, 17:38 Кабмин уволил главу Госрезерва Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого. Соответствующее распоряжение № 519-р опубликовано на Правительственном портале. "Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе ", - говорится в документе. Другим распоряжением № 522-р Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке Председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей руководителя агентства на заместителя Председателя Госрезерва Никиту Барабаша. Как известно, Погорелый был назначен на должность в ноябре 2019 года. Твитнуть Загрузка... Загрузка...