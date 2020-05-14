14 мая 2020, 12:09 В Украине число больных COVID-19 возросло до 16847 человек По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели, за сутки зафиксировано 422 новых случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 654 случая; Волынская область - 535 случаев; Днепропетровская область - 781 случай; Донецкая область - 117 случаев; Житомирская область - 533 случая; Закарпатская область - 791 случай; Запорожская область - 347 случаев; Ивано-Франковская область - 1166 случаев; Кировоградская область - 432 случая; Киев - 2012 случаев; Киевская область - 1067 случаев; Львовская область - 904 случая; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 228 случаев; Одесская область - 693 случая; Полтавская область - 257 случаев; Ривненская область - 1062 случая; Сумская область - 158 случаев; Тернопольская область - 1033 случая; Харьковская область - 713 случаев; Херсонская область - 165 случаев; Хмельницкая область - 209 случаев; Черновицкая область - 2516 случаев; Черкасская область - 348 случаев; Черниговская область - 84 случая. Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков. Твитнуть Загрузка... Загрузка...