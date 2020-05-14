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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
14 мая 2020, 12:09

В Украине число больных COVID-19 возросло до 16847 человек

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели, за сутки зафиксировано 422 новых случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 654 случая;

Волынская область - 535 случаев;

Днепропетровская область - 781 случай;

Донецкая область - 117 случаев;

Житомирская область - 533 случая;

Закарпатская область - 791 случай;

Запорожская область - 347 случаев;

Ивано-Франковская область - 1166 случаев;

Кировоградская область - 432 случая;

Киев - 2012 случаев;

Киевская область - 1067 случаев;

Львовская область - 904 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 693 случая;

Полтавская область - 257 случаев;

Ривненская область - 1062 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1033 случая;

Харьковская область - 713 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 209 случаев;

Черновицкая область - 2516 случаев;

Черкасская область - 348 случаев;

Черниговская область - 84 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

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