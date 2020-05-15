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Происшествия / Региональные
15 мая 2020, 17:56

Посиленням обстрілів на Донбасі Росія блокує мирні ініціативи України

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Сьогодні проросійські збройні формування вкотре обстріляли позиції підрозділів ЗСУ, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілів двоє українських захисників дістали поранення.

В свою чергу місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.

Варто зазначити, що травнева активізація бойових дій на Донбасі з боку проросійських терористів пов’язана з кількома причинами.

Посиленням обстрілів на Донбасі Росія блокує ініціативи України, а саме: розведення військ та відкриття КПВВ. Кремль зриває мирні домовленості України, демонструючи, що тільки московський план безальтернативний.

Пояснюю: в Кремлі, по-перше, хочуть виконання Україною політичної частини мінських угод. Тобто надання ОРДЛО особливого статусу. По-друге, наразі немає узгодженості позицій щодо відкриття додаткових КПВВ. Бойовики зацікавлені у відкритті такого пункту в Щасті, – стратегічному напрямку для України. Натомість Україна пропонує пункт Золоте.

Не випадково, що саме біля Золотого йде ескалація військового напруження. Кремль показує: якщо не буде домовленості про Щастя, то Золоте – пілотній ділянці розведення військ – перетворять на зону нестабільності. Таким чином ставиться під питання розведення військ, як одна з мирних ініціатив України.

Я вважаю, що Росія не погодиться на пропозицію України про розширення представництва в Тристоронній контактній групі. Адже Кремль постійно демонструє, що РФ не є учасником збройного конфлікту.

Можна далі демонструвати мирні ініціативи, але позиція Росії жорстка і чітка: Україна мусить виконати мінські угоди. Паралельно Москва протягує ідею скасування економічних санкцій, звинувачуючи Київ у порушенні взятих на себе зобов’язань. Тому Україні треба міняти тактику і розглядати можливість реалізації так званого плану Б. Мовиться про молдовський сценарій – замороження конфлікту. При цьому використовувати досвід Ізраїлю завдаючи превентивних ударів по місцях зосередження ворожої техніки і боєприпасів.

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