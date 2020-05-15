Посиленням обстрілів на Донбасі Росія блокує мирні ініціативи України

15 мая 2020, 17:56

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Сьогодні проросійські збройні формування вкотре обстріляли позиції підрозділів ЗСУ, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілів двоє українських захисників дістали поранення.

В свою чергу місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.

Варто зазначити, що травнева активізація бойових дій на Донбасі з боку проросійських терористів пов’язана з кількома причинами.

Посиленням обстрілів на Донбасі Росія блокує ініціативи України, а саме: розведення військ та відкриття КПВВ. Кремль зриває мирні домовленості України, демонструючи, що тільки московський план безальтернативний.

Пояснюю: в Кремлі, по-перше, хочуть виконання Україною політичної частини мінських угод. Тобто надання ОРДЛО особливого статусу. По-друге, наразі немає узгодженості позицій щодо відкриття додаткових КПВВ. Бойовики зацікавлені у відкритті такого пункту в Щасті, – стратегічному напрямку для України. Натомість Україна пропонує пункт Золоте.

Не випадково, що саме біля Золотого йде ескалація військового напруження. Кремль показує: якщо не буде домовленості про Щастя, то Золоте – пілотній ділянці розведення військ – перетворять на зону нестабільності. Таким чином ставиться під питання розведення військ, як одна з мирних ініціатив України.

Я вважаю, що Росія не погодиться на пропозицію України про розширення представництва в Тристоронній контактній групі. Адже Кремль постійно демонструє, що РФ не є учасником збройного конфлікту.

Можна далі демонструвати мирні ініціативи, але позиція Росії жорстка і чітка: Україна мусить виконати мінські угоди. Паралельно Москва протягує ідею скасування економічних санкцій, звинувачуючи Київ у порушенні взятих на себе зобов’язань. Тому Україні треба міняти тактику і розглядати можливість реалізації так званого плану Б. Мовиться про молдовський сценарій – замороження конфлікту. При цьому використовувати досвід Ізраїлю завдаючи превентивних ударів по місцях зосередження ворожої техніки і боєприпасів.