Apple и Google запускает приложение, чтобы отслеживать больных коронавирусом

21 мая 2020, 18:00

Apple и Google запускает приложение, связанное с распространением коронавируса. Приложение позволит указывать возможные контакты пользователя.

Об этом сообщает CNET.

Интерес к приложению уже проявили несколько стран, а также власти нескольких американских штатов: Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.

Новое приложение будет собирать данные о контактах пользователя. Предполагается, что эта система упростит поиск новых инфицированных.

Поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Новое приложение позволит ответить на этот вопрос, что потенциально снизит нагрузку на систему здравоохранения.