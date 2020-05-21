Зеленские разослали главам государств вышиванки

21 мая 2020, 10:30

Ко Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки, сообщили в пресс-службе главы государства.

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

«21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности», - написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.