Боевики с беспилотника сбросил снаряд над позицией ОС, ранен военный

Сегодня, 22 мая, российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Старогнатовка с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.
Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.