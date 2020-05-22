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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
22 мая 2020, 15:08

Боевики с беспилотника сбросил снаряд над позицией ОС, ранен военный

Сегодня, 22 мая, российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Старогнатовка с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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