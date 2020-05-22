Прокуратура Луганской области открыла реестр пострадавших от вооруженной агрессии России

22 мая 2020, 18:00

Прокуратура Луганской области устанавливает лиц, пострадавших от преступлений во время вооруженного конфликта на Востоке Украины, передает пресс-служба ведомства.

Так, в прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.

Согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных.

«Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено или повреждено Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области по адресу: 93408, г. Северодонецк, улица Богдана Лищины, 27. Обращение также можно присылать на электронный почтовый адрес: zvernennia@lug.gp.gov.ua или обращаться по телефону: (06452) 4-13-50», - сказано в сообщении.