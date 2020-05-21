В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч

22 мая 2020, 09:44

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 20 тысяч. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 442 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на 9 утра 22 мая, общее количество больных COVID-19 в Украине составляет 20 148 человек.

За сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника. Госпитализированы 127 человек, также зафиксировано 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек.

"За все время пандемии заболели 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников. При этом в целом выздоровели 6585 человек, а летальных случаев - 588", - сообщил Степанов.