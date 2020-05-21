Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам $2 миллиарда

По состоянию на утро 22 мая в мире зафиксировано 5 194 879 случаев коронавируса, в частности 334 622 летальных исхода и 2 081 511 случаев выздоровления.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers, сообщает Укринформ.
За новые сутки было зарегистрировано 4 383 новых случая и 499 новых смертей.
США, Россия и Бразилия продолжают лидировать в количестве заболевших в мире.
В Штатах зарегистрировано 1620 902 случая, из них 96 354 летальных и 383 169 выздоровлений.
Наибольшее количество новых случаев за новые сутки зарегистрировано в Мексике — 2 973 (всего 59 567), там же за сегодня погибло наибольшее число людей — 420 человек (6 510 всего).