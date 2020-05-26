Чергове загострення ситуації на сході України – це неприхований тиск з боку Росії на українську владу

26 мая 2020, 13:54

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що проросійські бойовики минулої доби 16 разів порушили режим припинення вогню.

Під обстріли потрапили позиції ЗСУ неподалік Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки, Березового, Мар’їнки, Красногорівки та Водяного, Оріхове та Луганське. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Варто зазначити, що активізація військового протистояння відбувається на тлі заяв ватажків бойовиків Пасічника і Пушиліна про переведення т. зв. "армійських корпусів" у повну бойову готовність через начебто обстріли з боку ЗСУ.

Показово, що відповідну заяву окупаційних адміністрацій почали розкручувати в день проведення прес-конференції в честь річниці інавгурації Зеленського.

Ватажки бойовиків створили такий собі інформаційний привід. І Зеленський змушений був коментувати ці інсинуації. Мовиться про те, що йде неприхований тиск з боку Росії на українську владу. Мета - ратифікація політичної частини Мінських угод згідно сумнозвісної "формули Штайнмайера". Москву не влаштовують ініціативи Києва щодо відмови від прямого контакту з ватажками "ЛДНР" або їх посіпаками. Кремль продовжуватиме гнути свою лінію шляхом ескалації на фронті і за допомогою дипломатичного тиску. Натякаючи українській стороні, що подібна поведінка РФ, можливо, узгоджена із західними партнерами (досить згадати нещодавній візит заступника голови Адміністрації президента РФ Козака в Німеччину), хоч це - далеко від реалій.

Також звертаю увагу, що ескалація військової напруги відбувається напередодні прийняття рішень щодо можливості проведення нормандської зустрічі і наступного обміну полоненими.

Все потрібно розглядати в комплексі. Останнє засідання ТКГ, під час якого українською стороною були чітко позначені "червоні лінії". Відкликана з ВР редакція закону про подвійне громадянство, яка могла б дозволити РФ активно роздавати свої паспорти в ОРДЛО, тим самим узаконити свою присутність на окупованих територіях. Невдалі спроби РФ домогтися ослаблення санкцій під прикриттям коронавіруса.

Все це спровокувало подібну реакцію - спробу дестабілізувати ситуацію на Сході України.