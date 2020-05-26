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Общественное мнение
Власть
26 мая 2020, 15:02

В Минздраве объяснили, когда могут открыть детские лагеря

В Украине детские лагеря могут открыть исключительно на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина, потому что для нас очень важно, чтобы риск заражения был практически минимальным, практически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что Минздрав оперативно предоставит соответствующие рекомендации перед открытием детских лагерей.

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