Какой будет погода в июне 2020 года

26 мая 2020, 17:02

Синоптик прогнозирует, что в течение первого месяца лета средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах - около 14-15 градусов тепла. Это на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

При этом месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре уточнили, что в июне средняя месячная температура воздуха составляет от 16 до 21 градуса тепла, в горных районах - от +9 до +15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 градусов, в горных районах - 24-31 градусов выше нуля, абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

В июне среднее месячное количество осадков составляет 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.

"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - отмечает синоптик.