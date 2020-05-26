Курортные поселки на Азовском побережье готовятся к приему отдыхающих

26 мая 2020, 17:38

На Азовском побережье Донетчины курортные поселки готовятся к приему отдыхающих. Привести в порядок пляжи планируют к 15 июня, сообщают dnews.dn.ua

Например, в поселке Мелекино за зимний период на пляжах образовались песчаные барханы, собрались груды мусора. И до 15 июня нужно успеть все убрать, выровнять песок, установить раздевалки и пр.

«После того, как здесь поработает техника, сюда направим работников по благоустройству, которые будут разгребать пляжи и приводить их в нормальное состояние. Мы заключаем договоры с аварийно-спасательными службами для обследования морского дна. Потом этого мы выставим буи», – прокомментировал голова Мелекинского поселкового совета Владимир Попович.

На всех территориях, выделенных под пляжи вблизи Мариуполя, уже понемногу начали подготавливать побережье.

В состав Мангушского района входят три главных прибрежных поселковых совета – Ялтинский, Мелекинский и Урзуфский. Здесь размещается 194 базы отдыха и пансионата и 15 детских оздоровительных центров. В 2019 году работало только 60 баз и пансионатов, и всего 3 детских центра.

«Конкретно сказать, сколько мест отдыха будут работать в этом году, мы еще не можем. Но уже знаем по информации от детских оздоровительных центров, что они в этом году работать не будут в связи с коронавирусом. По базам отдыха на сегодняшний день под вопросом открытие коммунальных и государственных учреждений, если откроются, то более позже – с 1 июля. По частным базам и пансионатам – мы будем с комиссией выезжать на места и проверять, насколько там соблюдены карантинные меры», – сообщила в иной телепрограмме глава Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

Она рассказала, что в прошлом году за курортный период в бюджет района поступило 2,4 млн грн – это 3% от общего бюджета района. «В этом году, даже если поступит половина от прошлогодней суммы, то это уже будет хорошо. Конечно, мы не были готовы к таким убыткам, были запанированы определенные проекты по инфраструктуре, на которых теперь нет денег», – отметила глава Мангушской РГА.

В 28 марта въезд-выезд в Донецкую область из иных регионов ограничен, кроме того закрыта линия разграничения. Поэтому если в июне и откроются курорты Азовья, то они смогут принять только жителей подконтрольной украинской власти территории Донетчины.