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Общественное мнение
Общество
27 мая 2020, 14:04

ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Всемирная организация здравоохранения определила новый эпицентр коронавируса. По данным организации, сейчас больше всего страдает от пандемии Южная и Северная Америка.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен сообщила, что Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в Южной и Северной Америке лабораторно подтверждено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 143 тыс. летальных случаев.

Как отмечается, наибольший уровень новых случаев заражения COVID-19 был зафиксирован в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.

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