Адвокат: Изнасилованную в Кагарлыке девушку в полицию заманил сосед

27 мая 2020, 12:04

Женщину, которую изнасиловали и избили полицейские в Кагарлыке, на допрос в отделение заманил сосед. Об этом заявил адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

«Девушку привез на «Опеле» сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции якобы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020, в субботу, сосед привез девушку якобы на вызов в полицию, где ее ждал «дядя Коля», начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет», - написал он в Facebook.

«В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа – работники полиции. Этот дядя Коля раньше домогался потерпевшую и говорил ей «дашь, когда я скажу, поняла». Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую», - заявил адвокат.

По его словам, это была месть «дяди Коли», что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним.

При этом Мельниченко утверждает, что «насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил».